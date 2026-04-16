Мужчину, жестоко избившего 13-летнего мальчика ложкой от обуви, задержали

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Нападавший уже был судим.

В Красноярском крае задержали неадеквата, жестоко избившего 13-летнего подростка. Все случилось, когда компания школьников шумела в подъезде. В какой-то момент один из жильцов выскочил из своей квартиры и напал на одного из мальчиков с железной ложкой для обуви.

Неизвестно, чем все это бы закончилось, если бы не вмешался прохожий. Школьник после такого воспитания попал в больницу. Нападавшим оказался уже судимый житель Ачинска. Что вызвало у него такой приступ ярости, он рассказал на допросе.

— Уже ложился отдыхать, шум усиливался, схватил ложку для обуви, хотел шугануть. Стал наносить удары. Да, по рукам и ногам.

— Ну как вы считаете, не перегнули палку?

— Перегнул.

Оправдания не помогли. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье суд приговорил к реальным срокам семерых школьниц, которые издевались над двумя 14-летними девочками.

Шестеро осужденных (15–16 лет) избили одноклассницу в туалете школы в Котельниках. Позже в тот же день все семеро напали на вторую жертву в Люберцах: после побоев девочку ставили на колени и заставляли раздеться, что следствие расценило как «иные действия сексуального характера».

