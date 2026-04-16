Энергетическая удавка: как война на Ближнем Востоке нанесла непоправимый удар мировой экономике

www.globallookpress.com/Marwan Naamani; 5-tv.ru

Ормузский пролив перекрыт, а противоборствующие стороны давят друг на друга.

Тем временем, в Белом доме заявили о смене своего подхода в конфликте. Теперь США будет оказывать большее финансовое давление на исламскую республику. Но многие эксперты убеждены, что война на Ближнем Востоке уже нанесла непоправимый ущерб всей мировой экономике, в том числе и американской. О последствиях конфликта — корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Главная нефтяная артерия мира обескровлена. Редкие корабли, которые пытаются выйти из Ирана, теперь получают вот такие радиосообщения от американских военных.

«Не пытайтесь нарушить блокаду. Суда, следующие в иранский порт или из него, будут досмотрены и захвачены. Поверните назад! Если вы не будете соблюдать эту блокаду, мы применим силу», — предупреждают американцы.

На противоположном побережье жизнь тоже практически замерла. Страны Персидского залива ждут, когда Иран откроет судоходство добровольно или под принуждением, и, вероятно, усиливают давление на Вашингтон, который сегодня перешел в наступление на экономическом фронте. Там объявили о новых мерах, которые США будут предпринимать совместно со странами Ближнего Востока.

«Иран допустил фатальную ошибку, когда нанес удары по своим соседям. Теперь они готовы провести глубокую ревизию своих банковских систем, а мы хотим заморозить еще больше денег иранского руководства», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

А еще глава минфина США пообещал, что не даст Тегерану ни единого шанса продать свою нефть. Ради этого готовы вводить вторичные санкции против стран-покупателей. Только все это пока не решает главную для США проблему — как сбить растущие цены на топливо. Дизель преодолел отметку в пять с половиной долларов за галлон — таким дорогим в период посевной он не был никогда. Да и до исторического рекорда остается всего 20 центов.

А ведь чем дороже становится в Штатах черное золото, тем мощнее по всей стране поддержка демократов. В Белом доме уверяют, что до возврата к привычным трем долларам за галлон осталось совсем недолго.

«Как только операция и переговоры с Ираном завершатся и пролив будет вновь открыт, мы ожидаем снижения цен на бензин. Мы все, как и наш президент, верим в снижение цен и энергетическое доминирование. Мы создаем крупнейшую экономику. Конечно, сейчас случились перебои, но они необходимы и будут кратковременны», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В общем, осталось всего лишь дожить до светлого будущего. Но сделать это уже точно удастся не всем. Американская авиакомпания Spirit стала первой жертвой энергетического кризиса. Уже на этой неделе, по данным Bloomberg, она объявит о ликвидации. Энергетический кризис всей мировой экономике несколько часов назад предрекла глава МВФ.

«Март был тяжелым месяцем, но апрель, вероятнее всего, окажется еще тяжелее, ведь танкеры, вышедшие в рейс до 28 февраля, уже достигли пунктов назначения, а новых поставок нет и не предвидится. Мы с огромным беспокойством наблюдаем за последствиями перебоев в поставках нефти и газа», — сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

На этом фоне Вашингтон начал еще одну попытку договориться с Тегераном. Послание из Белого дома привез глава пакистанского генштаба — именно Исламабад сейчас единственный посредник на переговорах. А в самом Иране спешно восстанавливают инфраструктуру. Уже отчитались о том, что отремонтированы все железнодорожные мосты, уничтоженные во время американской спецоперации.

