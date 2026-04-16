В России изобрели вакцину от лихорадки Денге

Препарат создан по просьбе президента Никарагуа.

В России разработана вакцина против лихорадки Денге, в ближайшее время стартуют ее клинические исследования. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, выступая на коллегии ведомства.

«Разработана рекомбинантная генно-инженерная вакцина против лихорадки Денге, начинаются ее клинические исследования», — сказала Скворцова.

Она уточнила, что препарат создан по обращению президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги.

Лихорадка Денге — острая вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров, ежегодно в мире регистрируется от сотни до четырехсот миллионов случаев заражения.

Заболевание распространено в тропических, а также в субтропических регионах, а его особенно тяжелые формы могут приводить к летальному исходу. Симптомы включают высокую температуру, ударные головные боли, сильные боли в суставах и мышцах, тошноту и даже сыпь.

Специфических препаратов для лечения Денге не существует, поэтому своевременная профилактика и вакцинация имеют решающее значение.

