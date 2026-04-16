В Санкт-Петербурге пенсионер открыл стрельбу у детского сада



Пожилой мужчина открыл стрельбу из пневматической винтовки в сторону детского сада в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в Выборгском районе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, пенсионер стрелял около дошкольного учреждения на Светлановском проспекте. Прибывшие на место сотрудники оперативно установили, что мужчина делал это из квартиры на первом этаже жилого дома. Правоохранители задержали подозреваемого.

Во время допроса мужчина пояснил, что купил винтовку и решил проверить ее, постреляв по пластиковым бутылкам во дворе рядом с детским садом. Это он решил сделать через окно своей квартиры.

Правоохранители изъяли оружие у подозреваемого, а самого мужчину доставили в отдел полиции. После проведения необходимых процедур его отпустили под обязательство о явке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

