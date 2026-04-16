Центробанк России намерен завершить эпоху пятилетней высокой инфляции

Эльвира Набиуллина предупредила, что перегретый спрос консервирует старые неэффективные производства и мешает росту производительности.

Центробанк России (ЦБ РФ) планирует в текущем году подвести черту под затяжным периодом высокой инфляции, длившимся последние пять лет. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом форуме Московской биржи.

Глава регулятора подчеркнула, что сейчас страна переживает период активных структурных изменений. В условиях дефицита рабочей силы необходим переток кадров из неэффективных секторов в те, где производительность труда выше.

«А перегрев спроса как раз консервирует старую структуру и неэффективность в условиях потребности в структурных изменениях. <…> Высокая инфляция не способствует перетоку ресурсов в более эффективные сектора», — отметила Набиуллина.

По ее словам, именно высокая инфляция мешает экономике избавляться от балласта и перенаправлять трудовые ресурсы туда, где они приносят максимальную отдачу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Центробанк рассмотрит дальнейшее снижение ключевой ставки на заседании в конце апреля.

