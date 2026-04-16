Дом мечты сменился новым: Дима Билан продает особняк с тайными комнатами

У постройки необычная архитектура и интерьер. В ней артист реализовал детские мечты о скрытых пространствах и нестандартных решениях.

Заслуженный артист России Дима Билан выставил на продажу загородный особняк в Подмосковье за 250 миллионов рублей после переезда в новый дом. Про это написало издание KP.RU.

Исполнитель переехал за пределы привычной городской среды и теперь живет в месте, которое можно назвать отдельным городом. Новый дом Билана находится в дальнем Подмосковье, рядом с рекой, где можно проводить время на природе и заниматься рыбалкой.

Также в особняке артиста оборудован бассейн, который помогает ему восстанавливаться после выступлений.

Билан в беседе с изданием подчеркнул, что давно мечтал о таком жилье и постарался воплотить в нем свои представления об идеальном доме. Ради покупки нового объекта артист решил продать прежнюю недвижимость. Однако на данный момент реализовать получилось только один из объектов.

Выставленный на продажу дом расположен в поселке «Монтвиль». Его певец приобретал в период отношений с моделью Еленой Кулецкой, когда планировал создать семью после победы на конкурсе «Евровидение». Однако отношения пары завершились, и дом остался личным пространством артиста.

У особняка необычная архитектура и интерьер. Сам Билан рассказывал изданию, что при строительстве стремился реализовать детские мечты о скрытых пространствах и нестандартных решениях. В доме есть тайные комнаты, замаскированные под обычные шкафы, а также оригинальные элементы интерьера, кресло необычной формы и стеклянный пол.

По словам знакомых артиста, в доме еще и оборудован так называемый «чердак воспоминаний», где Билан хранит личные вещи, фотографии и памятные предметы. Певец открывает это пространство лишь раз в год. Кроме того, в одной из скрытых комнат находится музыкальный кабинет, доступ в который ограничен. Именно там, по данным источников, была создана значительная часть альбома «Alien24».

