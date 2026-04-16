Станет супергероем? Тейлор Момсен укусил ядовитый паук перед концертом с AC/DC

Солистку рок-группы The Pretty Reckless Тейлор Момсен укусил ядовитый паук во время гастрольного тура в Мексике. Об этом певица сообщила в социальной сети.

Инцидент произошел, когда коллектив находился в поездке совместно с легендарной группой AC/DC. Исполнительница отметила, что последствия укуса оказались весьма тяжелыми для ее самочувствия. По словам знаменитости, токсичное воздействие яда практически полностью лишило ее сил и серьезно повлияло на здоровье.

Для спасения артистки пришлось экстренно привлекать местных врачей, которые поставили ей необходимый укол прямо перед выходом на сцену.

Комментируя происшествие, Тейлор Момсен иронично назвала себя «женщиной-пауком» и добавила этот случай в свою коллекцию гастрольных происшествий.

«Это было бы не турне с AC/DC, если бы меня не укусили. На этот раз огромный паук решил откусить кусок от меня. Его яд серьезно подкосил меня. Пришлось вызывать замечательных мексиканских врачей, и они сделали мне укол перед вчерашним концертом», — отметила певица.

Фото: Instagram*/taylormomsen

Она также приложила фотографию ноги, на котором видны последствия укуса. Кожа оказалась покрылась красными пятнами. Несмотря на болезненное состояние и госпитализацию, певица не стала отменять запланированное шоу и смогла отработать программу.

Это далеко не первый случай, когда дикая природа атакует исполнительницу в рамках выступлений с AC/DC. Примерно два года назад аналогичная ситуация произошла на концерте в Испании. Тогда агрессором выступила летучая мышь. Она неожиданно спикировала на певицу и вцепилась ей в ногу, начав кусать сквозь одежду.

Звезда сериала «Сплетница» не сразу поняла, что происходит. Она заметила летучую мышь только после того, как зрители в первых рядах начали кричать и активно жестикулировать, указывая на опасность.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.