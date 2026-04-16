NYP: пьяные американские военные раскрыли секретные данные стриптизершам в клубе
Болтливые юноши выкладывали танцовщицам планы Трампа.
В США военнослужащие случайно раскрыли сведения о своих будущих перемещениях и операциях, общаясь с сотрудницами стриптиз-клубов. Об этом пишет EADaily со ссылкой на британский таблоид The Daily Star.
Танцовщица из Сан-Диего по имени Шарм Дейз, имеющая огромную аудиторию в социальных сетях, опубликовала видео. В нем она рассказала об участившихся визитах пьяных военных.
По ее словам, молодые люди тратят крупные суммы денег и в приватных беседах признаются, что на следующей неделе их ожидает отправка в горячие точки. Они также рассказывают, как администрация президента США Дональда Трампа готовит наземные операции в Иране длительностью в несколько недель.
Девушка отметила, что многие из них выглядят совсем юными. Их откровенность вызывает у нее сильные эмоции.
Ситуация вызвала серьезную обеспокоенность у военных экспертов и офицеров. Они указывают на прямое нарушение протоколов оперативной безопасности.
Офицер морской пехоты и блогер Каган Данлап публично призвал военных прекратить обсуждать служебные дела с посторонними, включая парикмахеров и работников сферы развлечений. Он подчеркнул, что гражданские лица могут не осознавать важность секретности и транслировать полученные данные в соцсетях.
