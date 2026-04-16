Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сабина сочла поведение блогера в прошлом неоднозначным.

Сестра певца Эмина Агаларова Сабина резко высказалась о ситуации вокруг блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, болеющей раком. Своим мнением женщина поделилась в соцсети.

Она выразила недоумение из-за общественной поддержки семьи Чекалиных и призывов смягчить наказание бывшему супругу блогера Артему Чекалину. По ее мнению, внимание к их ситуации не должно отменять ответственности за совершенные действия.

Агаларова отметила, что считает поведение Чекалиной в прошлом неоднозначным, а также усомнилась в попытках людей оправдать происходящее после того, как у блогера обнаружили рак. Она припомнила блогеру инцидент с женатым рэпером Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) на реалити-шоу в 2024 году. На проекте исполнитель публично изменил жене, сблизившись с Чекалиной.

К тому же Сабина указала, на последнюю беременность Валерии от тренера по танцам, аргентинца Луиса Сквиччиарини. Женщина напомнила, что инфлюенсер родила «спасительного малыша» якобы с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Сестра исполнителя добавила, что любые жизненные испытания не возникают без причины, и каждый человек должен нести последствия своих решений.

«Наворотили товарищи и отвечают по букве закона. Выплатили все? Молодцы! Но где написано, что это снимает с них ответственность?» — высказалась Сабина.

Кроме того, она подчеркнула, что не понимает, почему вокруг этой истории возник такой общественный резонанс, тогда как в аналогичных ситуациях, например, в случае с блогером Еленой Блиновской, подобной поддержки не наблюдалось.

Также Сабина обратила внимание на критику в адрес судебной системы и заявила, что считает подобные оценки людей необоснованными. По ее мнению, представители медиаиндустрии, зарабатывавшие на аудитории, должны отвечать за свои действия наравне с другими.

«Вы совсем уже, люди? Кого защищаем? Того, кто вас обманывал много лет! Теперь государство со всех должным образом спрашивает, поэтому какие возмущения?» — сказала Сабина.

При этом она подчеркнула, что не желает Чекалиной и ее близким зла. Агаларова надеется на восстановление блогера, несмотря на ее тяжелое состояние.

После родов состояние блогера ухудшилось, она была госпитализирована. Позже врачи выявили доброкачественное образование в области мозга. Также у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Инфлюенсер проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина. После начала терапии ей удалили одно из новообразований в позвоночнике, из-за чего она временно потеряла возможность самостоятельно передвигаться.

Несмотря на лечение, Чекалина старается сохранять привычный образ жизни и проводить время с детьми. Ее поддерживает возлюбленный Луис Сквиччиарини.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.