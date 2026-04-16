Президент Эстонии вступил в конфликт с главой МИД из-за России

Фото: www.globallookpress.com/Hannes P Albert

Алан Карис раскритиковал недальновидный антироссийский курс.

В Эстонии разгорелся острый политический конфликт между президентом и правительством, вызванный разногласиями по поводу отношений с Россией. Об этом EADaily сообщил политолог Александр Носович, комментируя публичную перепалку главы государства Алана Кариса и министра иностранных дел Маргуса Цахкны.

По словам эксперта, президент назвал работу МИД «недальновидной» из-за ее упрямого антироссийского вектора. Карис указал, что украинский конфликт когда-нибудь завершится, и Таллину придется серьезно задуматься о том, как возобновить диалог с Москвой.

В ответ Цахкна заявил, что президент выступает против безопасности Европы, общеевропейской политики сдерживания и европейских ценностей. Карис вновь раскритиковал министерство.

Премьер-министр признался, что ему даже грустно комментировать подобные слова главы государства. Цахкна принес извинения эстонским дипломатам за то, что у них такой президент. Носович подчеркивает, что происходящее — не единичный инцидент.

«Само по себе первое высказывание Кариса в таком духе было сигналом — полтора-два года назад он бы такого сказать не мог, его тут же бы „отменили“. А теперь не просто сказал, а повторяет это и настаивает», — отмечает Носович.

Что касается Цахкны, политолог видит в нем типичного прибалтийского русофоба, мечтающего о карьере на Западе.

«Ролевая модель — Кая Каллас. <…> Я уже писал здесь, что если поле предполагаемого в будущем прямого военного столкновения с Россией — Балтика, то в Брюсселе, Берлине и Лондоне должны будут искать и вербовать в прибалтийских элитах авантюристов, которые сознательно выберут принести свои страны в жертву ради личной карьеры», — заявил эксперт.

Носович считает, что в каждой из трех прибалтийских стран есть свои кандидаты в «ликвидаторы» собственных государств. От Эстонии это, разумеется, в числе первых Цахкна.

«Нужно смотреть, будут ли его двигать в премьер-министры в следующем году. И, если да, то кто», — добавил аналитик.

