Операции для пациентов с ожирением включили в программу ОМС

Фото: www.globallookpress.com/john rowley

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Михаил Мурашко сообщил о нововведении на съезде Профсоюза работников здравоохранения.

Жители России, страдающие ожирением, теперь могут рассчитывать на хирургическое лечение за счет обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«В программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — отметил министр, выступая на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения России.

11 марта председатель Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев высказал иную точку зрения на финансирование медицины. Он заявил, что базовый пакет медуслуг должен оставаться бесплатным для всех. Однако, при всем при этом, он предложил устанавливать повышенные взносы на ОМС для тех граждан, которые сознательно наносят урон собственному здоровью.

По словам Уфимцева, действующая в России социальная система, где работодатели платят страховые взносы за сотрудников в Социальный фонд, является правильной. Однако он считает, что механизм страховых взносов вполне можно использовать, чтобы подтолкнуть население к более здоровому образу жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянам с 18 лет начнут предлагать диагностику раннего старения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.