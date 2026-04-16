Холода со снегом вернутся? Синоптики рассказали о погоде 20 апреля в Москве

Резкое изменение метеорологических показателей связано с арктическим вторжением.

В Москве на понедельник, 20 апреля, спрогнозировали снегопады, которые приведут к образованию временного снежного покрова высотой от двух до пяти сантиметров. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец.

По его словам, ухудшение погодных условий связано с арктическим вторжением. Ожидается понижение температуры ночью до околонулевых значений с вероятностью слабых заморозков, а также образование гололедицы. Осадки при этом будут переходить из дождя в снег.

Синоптик уточнил, что за короткий период может выпасть до 27 миллиметров осадков, что составляет около трех четвертей месячной нормы. Снежный покров, как ожидается, сохранится в течение примерно двух суток.

Днем температура воздуха не поднимется выше +3 градусов. При этом усилится ветер, порывы которого могут достигать 16 метров в секунду. Из-за этого, по оценке специалиста, ощущаемая температура будет ниже фактической и может составлять от -3 до -5 градусов.

