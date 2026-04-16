Предсмертные откровения: о чем больше всего жалеют люди в конце своего пути
Медсестра Вуд: перед смертью карьерные достижения теряют значимость для людей
Медсестра с многолетним опытом раскрыла главные жизненные ошибки своих пациентов.
В последние дни своей жизни многие пациенты больше всего сожалеют о чрезмерной трудовой деятельности и нехватке времени, проведенного с близкими людьми. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на медицинскую сестру Эшли Вуд.
По ее словам, люди, находящиеся на пороге смерти, часто приходят к одинаковым выводам и делятся схожими размышлениями о прожитых годах. Вуд подчеркнула, что умирающие призывают окружающих учиться жить в настоящем моменте, проявлять милосердие, чаще прощать старые обиды и никогда не откладывать признания в любви или важные слова для дорогих людей на потом.
Как отметила медсестра, в финале жизненного пути приоритеты человека кардинально меняются. Вместо профессиональных успехов на первое место выходят теплые воспоминания и сохранение собственной индивидуальности. Пациенты часто советуют не тратить все силы и время исключительно на материальное накопление, а фокусироваться на том, что делает каждого человека уникальным.
Кроме того, медсестра обратила внимание на важность сохранения чувства достоинства в терминальной стадии. По ее наблюдениям, простые ежедневные ритуалы, такие как привычный уход за собой, помогают сохранить внутренний комфорт и душевное спокойствие даже в самые сложные моменты. Эти элементарные действия позволяют людям чувствовать себя лучше и сохранять связь с привычным миром.
