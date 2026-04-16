Нет вопросов: Франция сняла арест с танкера Deyna

Франция сняла арест с танкера Deyna
Фото: Reuters/Prefecture maritime de la Mediterranee/Etat Major des Armees
Судно задержали в марте за отсутствие флага.
Власти Франции сняли арест с танкера Deyna, после чего судно покинуло территориальные воды республики. Об этом 16 апреля сообщила морская префектура Средиземноморья на своем официальном сайте.
Судно было захвачено французскими военными моряками в международных водах еще 20 марта, а спустя три дня, 23 марта, его принудительно отвели в залив Фос-сюр-Мер для процедуры задержания. Владельца танкера судили в Марселе.
По итогам разбирательства суд назначил штраф в виде конфискации имущества за нарушение транспортного кодекса Франции — речь шла о непредоставлении доказательств гражданства судна из-за отсутствия флага.
Денежные средства перечислили на счет агентства по управлению и возврату конфискованного имущества (AGRASC). В судоходной компании заявили, что предприняли все необходимые шаги и взяли обязательство получить новый флаг в кратчайшие сроки.
«Задержание судна было отменено <…> и Deyna покинула территориальные воды Франции», — говорится в сообщении морской префектуры.
О задержании Deyna 20 марта лично объявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По данным Reuters, судно заподозрили в использовании подложного флага, а операцию проводили совместно с британскими союзниками.
