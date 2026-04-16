Действовал умышленно: звезду «Голодных игр» Этана Джемисона задержала полиция

Актера Этана Джемисона задержала полиция за стрельбу по группе людей

Фото: Кадр из к/ф «Голодные игры», реж. Гэри Росс, 2012) г.

Повышенный интерес к инциденту вызван скорой премьерой новой части киносаги «Рассвет жатвы».

В США полиция задержала актера Этана Джемисона за стрельбу по группе людей. Об этом сообщило издание People.

Согласно имеющимся данным, артисту инкриминируют атаку с использованием огнестрельного оружия против троих мужчин. Следствие полагает, что Джемисон действовал с умыслом нанести оппонентам тяжкие телесные повреждения.

«В ходе расследования детективы установили, что Этан Джемисон произвел один выстрел в сторону автомобиля жертв», — передают правоохранительные органы.

Суд принял решение не отпускать мужчину под залог. Он останется в камере как минимум до 30 апреля, когда назначено первое слушание по существу дела.

Повышенный интерес к инциденту вызван скорой премьерой новой части киносаги «Голодные игры: Рассвет жатвы».

Этан Джемисон получил известность благодаря роли трибута из четвертого дистрикта в самой первой картине франшизы. Этот проект стал для него полноценным дебютом в большом кино. Актер запомнился тем, что самостоятельно выполнял все действия в кадре без помощи каскадеров.

После успешного старта он принимал участие в съемках таких телевизионных проектов, как «Холм одного дерева» и «Правосудие». На текущий момент артисту исполнилось 27 лет.

Журналисты отмечают, что, несмотря на яркое начало, в последние годы его актерская карьера практически не развивалась и постепенно сошла на нет.

