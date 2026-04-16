Трамп выдвинул необычную теорию: диетическая газировка убивает раковые клетки

Эксперты объяснили: так ли это на самом деле.

Президент США Дональд Трамп убежден в способности диетических прохладительных напитков уничтожать раковые клетки в организме человека. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление доктора Мехмета Оза в эфире подкаста сына американского лидера Дональда Трампа-младшего.

По словам эксперта, президент обосновывает свою теорию довольно специфической логикой. Если газировка способна выжигать траву при попадании на нее, то, по мнению Трампа, она эффективно расправляется и с онкологическими образованиями.

Врач вспомнил эпизод на борту Air Force One, когда Трамп доказывал пользу напитка Fanta. Он называл его почти что «свежевыжатым соком», который полезен для здоровья.

Сын президента поддержал эту мысль. Он отметил, что при своем рационе отец в возрасте под 80 лет демонстрирует поразительную энергичность и выносливость.

В то же время медицинские специалисты поспешили опровергнуть подобные домыслы.

«Если следовать такой логике, то отбеливатель можно считать суперфудом, что абсолютно абсурдно», - заметил иммунолог Захари Рубин.

Научные данные идут вразрез с теорией Трампа. Большинство газировок содержит аспартам, который включен Международным агентством по изучению рака в список возможных канцерогенов.

Исследования, проведенные во Франции, показали, что употребление этого подсластителя может повышать риск развития рака на 15%.

Кроме того, ученые предупреждают о вреде искусственных заменителей сахара для микрофлоры кишечника.

Врачи напоминают, что нет ни одного научного подтверждения того, что газировка может лечить или предотвращать болезни. Подобные высказывания лишь вводят общественность в заблуждение по поводу основ здорового питания.

