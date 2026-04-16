В Москве пройдет фестиваль настольного тенниса «Народные игры»

Соревнования пройдут по обновленным правилам.

Фестиваль настольного тенниса «Народные игры» объединит свыше полутора тысяч участников-любителей 19 апреля в универсальном спортзале «Дружба». Об этом сообщает столичный Департамент спорта, который организовал мероприятие.

В категории «Любительский турнир» выступят спортсмены 2008 года рождения и старше — отдельный зачет для мужчин и для женщин. Для детей и юношей предусмотрены свои возрастные группы: мальчики и девочки 2015 года рождения и младше, а также категории 2013–2014, 2011–2012 и 2009–2010 годов рождения. Плюс «Турнир ветеранов» — для мужчин и женщин 1966 года рождения и старше.

Все встречи пройдут по обновленному регламенту Федерации настольного тенниса России. Партия продолжается до 11 очков, а решающая (третья или пятая) — до семи. Матчи играют на большинство из трех партий по олимпийской системе: одно поражение — вылет из турнира.

Участие в фестивале абсолютно бесплатное. Расписание и регистрация — на официальном сайте.

Столица уделяет особое внимание удобству спортивной инфраструктуры, поддержке семей с детьми, а также интеграции в спорт участников СВО, ветеранов и членов их семей.

Ранее 5-tv.ru писал о других массовых спортивных фестивалях Москвы, прошедших этой весной.

