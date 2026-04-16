«Потому что есть Алешка у меня»: Жуков поздравил Потехина с днем рождения

Сергей Жуков поздравил Алексея Потехина с днем рождения в соцсети

Музыкант трогательно поблагодарил товарища за годы дружбы.

Сергей Жуков поздравил бывшего участника группы «Руки Вверх!» Алексея Потехина с днем рождения. Музыкант опубликовал архивное фото из 1990-х в соцсети.

Он выложил совместный снимок и в подписи отметил, что поздравляет давнего друга и коллегу. Сергей поблагодарил Алексея за годы дружбы. Он также предложил подписчикам присоединиться к поздравлениям.

«Леха, с днем рождения! Спасибо, что ты есть!» — подписал снимок певец.

Публикация вызвала отклик у поклонников. В комментариях пользователи оставляли теплые слова. Они отмечали, что Потехин остается для них символом юности и ярких воспоминаний, связанных с популярностью дуэта.

Жуков и Потехин долгие годы избегали совместных публичных появлений и не возвращались к идее возрождения группы, которая распалась в 2006 году. При этом артисты сохранили доброжелательные отношения.

После ухода Потехина проект прекратил существование. Среди причин назывались творческие разногласия и финансовые вопросы, которые со временем урегулировали. Несмотря на это, оба музыканта продолжают поддерживать связь и время от времени напоминают о совместном прошлом.

