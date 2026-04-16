Детский сад в Дагомысе пострадал при атаке ВСУ

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что удар пришелся на черноморское побережье Краснодарского края в ночь на 16 апреля.

Здание дошкольного учреждения в микрорайоне Дагомыс города Сочи получило повреждения в результате массированной атаки украинских беспилотников на черноморское побережье Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, комментируя последствия ночного удара.

«Детский сад в Дагомысе Краснодарского края частично поврежден после атаки ВСУ, территория оцеплена», — написал глава региона в своем канале в мессенджере MAX.

Атака, произошедшая в ночь на 16 апреля, затронула сразу несколько черноморских городов-курортов — в том числе Сочи, Анапу, Геленджик, Туапсе и Новороссийск. Власти оцепили поврежденную территорию, чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить посторонних к месту происшествия.

Эта атака стала одной из самых мощных за последнее время. По данным Министерства обороны России, в ночь на 16 апреля силами ПВО было уничтожено 207 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами страны. Больше всего — над Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее 5-tv.ru писал о массированной атаке беспилотников на Туапсе, в результате которой погибли двое детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.