Страдала десять лет: Меган Маркл назвала себя главной жертвой троллинга в мире

Над супругой принца Гарри издевались, пока он лежал в позе эмбриона на кухне.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл во время поездки в Австралию заявила, что на протяжении десяти лет подвергалась ежедневным нападкам в сети. Она назвала себя главной жертвой троллинга в мире и самым преследуемым человеком в интернете. Об этом сообщает Metro.

Меган обрушилась с критикой на социальные сети, обвинив их в культивировании жестокости ради получения прибыли. Она рассказала, что в течение десяти лет ее каждый день «запугивали и травили» в интернете.

«Я была самым затроллиным человеком во всем мире», — поделилась 44-летняя звезда сериала «Форс-мажоры».

Маркл рассказала о своем опыте во время встречи с молодежью из организации Batyr, занимающейся вопросами ментального здоровья. Герцогиня подчеркнула, что, несмотря на жестокость, с которой она сталкивалась каждый день, она смогла выстоять.

Принц Гарри также не остался в стороне и раскрыл подробности своего эмоционального кризиса. Он признался, что долго игнорировал проблемы, пока буквально не оказался в позе эмбриона на кухонном полу. Только достигнув самого дна, он решился обратиться за помощью к психотерапевту.

В ходе выступления на саммите в Мельбурне принц вспомнил о гибели своей матери, принцессы Дианы, и о том, как тяжело было переживать горе под пристальным наблюдением общества. По его словам, чувство бессилия и постоянное давление извне заставляли его годами притворяться, что у него все в порядке, хотя на самом деле он чувствовал себя потерянным.

Визит Сассекских в Австралию стал знаковым событием. Они не посещали эту страну с момента своего ухода из королевской семьи. Помимо участия в дискуссиях о вреде интернета, пара уделила внимание вопросам лидерства и ответственности технологических компаний.

Гарри прокомментировал австралийский запрет на соцсети для подростков до 16 лет, назвав это решение важным шагом. Однако он отметил, что до таких радикальных мер доводить не следовало. По его мнению, ответственность за безопасность платформы должна лежать на их владельцах, чтобы молодым людям не приходилось отказываться от цифрового общения.

