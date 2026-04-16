Позвали на свидание: школьницу заставили подсыпать родителям снотворное, а затем изнасиловали

В Индии школьница подсыпала взрослым снотворное и была изнасилована

Она невольно помогла преступникам усыпить свою семью перед нападением.

В Индии сотрудники правоохранительных органов задержали четверых мужчин, подозреваемых в групповом изнасиловании 15-летней местной жительницы. Об этом сообщило издание Times of India.

По предварительным данным, пострадавшая на протяжении полугода поддерживала романтическую связь с 22-летним молодым человеком, который в итоге и стал организатором преступления.

Злоумышленник обманом убедил несовершеннолетнюю девушку подсыпать сильнодействующее снотворное средство в чай членам ее семьи. Как только родственники школьницы уснули и не могли оказать сопротивление, мужчина вместе со своими сообщниками незаконно проник в жилое помещение.

Внутри дома преступники сначала занялись грабежом. Они похитили деньги, а также ценные ювелирные изделия из золота и серебра. После этого злоумышленники отвели девушку в отдельную комнату, где совершили над ней акт коллективного надругательства.

Вскоре после случившегося полицейским удалось выследить и арестовать «возлюбленного» жертвы и еще одного соучастника. На следующие сутки стражи порядка задержали третьего фигуранта дела, при котором была обнаружена значительная часть похищенного имущества и денег.

