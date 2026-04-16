Россиян предупредили о мошеннических схемах, связанных с замедлением интернета

Злоумышленники используют раздражение пользователей и их желание восстановить доступ к сервисам для хищения личных данных.

В Российской Федерации мошенники стали активно эксплуатировать тему технических сбоев и ограничений в работе интернет-ресурсов для обмана граждан. Об этом Lenta.ru рассказал эксперт по информационной безопасности «Контур. Эгиды» Даниил Бориславский.

В такие моменты люди часто теряют бдительность из-за желания поскорее решить возникшую проблему с доступом к сети. Основная методика преступников заключается в предложении фальшивой помощи через сообщения в мессенджерах, электронную почту или комментарии под публикациями в СМИ. Злоумышленники распространяют вредоносные ссылки, которые якобы ведут на рабочие версии сервисов или программ для обхода блокировок.

В частности, жертвам предлагают скачать «новые версии» приложений, воспользоваться специальными прокси-серверами или перейти на зеркала сайтов.

«Стоит появиться разговорам о замедлении мессенджера, сбоях в приложениях, проблемах с доступом или новых ограничениях, как в чатах, комментариях и личных сообщениях начинают распространять ссылки на якобы рабочие решения. В такой момент человек уже вовлечен в тему, раздражен и хочет быстро решить проблему, поэтому проверяет меньше обычного», — подчеркнул IT-эксперт.

На практике подобные действия приводят к установке шпионского ПО и потере доступа к аккаунтам. Кроме того, фиксируются случаи рассылки вредоносных APK-файлов под видом полезных утилит, например, для отслеживания дорожных камер или ускорения платформ.

МВД России уже предупреждало о чат-ботах, которые обещают пользователям анонимные номера или возможность чтения стертой переписки, но вместо этого блокируют устройства или крадут банковские данные.

«Один переход по ссылке или одна установка файла могут запустить целую цепочку проблем. Поэтому в периоды массового обсуждения сбоев, ограничений и обновлений стоит особенно внимательно относиться к любым ссылкам, кодам подтверждения, просьбам заново войти в аккаунт и файлам, которые присылают в личных сообщениях, комментариях или каналах», — пояснил Бориславский.

Последствием такой беспечности может стать не только финансовый ущерб, но и использование взломанных аккаунтов для обмана контактов пострадавшего пользователя.

