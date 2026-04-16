Пряталась в шкафу: пропавшую школьницу нашли в спальне у опасного преступника

Поисковая операция привела детективов к дверям человека с сомнительным прошлым.

В США 17-летнюю девушку, числившуюся пропавшей без вести, обнаружили в спальне мужчины, который ранее отбывал срок за сексуальное насилие. Об этом сообщило издание Daily Star.

Полицейские нашли школьницу спустя четыре дня после ее исчезновения. Подросток пряталась в шкафу в доме 30-летнего Алексиса Диаса-Толедо.

Когда правоохранители впервые пришли с проверкой к мужчине, тот подтвердил, что знает девушку, однако стал отрицать ее присутствие в помещении, утверждая, что не видел гостью несколько суток.

Несмотря на активное сопротивление подозреваемого — он отказывался добровольно пускать офицеров внутрь — полицейским удалось получить доступ к обыску жилища.

В ходе осмотра одной из комнат они обнаружили несовершеннолетнюю. Согласно материалам следствия, Диас-Толедо был взят под стражу на месте.

Ему предъявили обвинения в незаконном вмешательстве в опеку над ребенком, а также в серьезных нарушениях правил регистрации лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.

Выяснилось, что задержанный имеет судимость за тяжкое преступление, совершенное в 2014 году, после чего он был поставлен на строгий учет как насильник.

Правоохранительные органы не уточняли характер связи между взрослым мужчиной и школьницей. Примечательно, что новых обвинений непосредственно в изнасиловании фигуранту пока не выдвигали.

