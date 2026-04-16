Двойной кошмар: турист и свидетель изнасиловали женщину за одну ночь

В Сингапуре женщину дважды за ночь изнасиловали турист и свидетель

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Вместо помощи над пострадавшей снова надругались и украли сбережения.

В Сингапуре 32-летняя филиппинка подверглась двукратному изнасилованию в течение одной ночи со стороны иностранного туриста и случайного очевидца происшествия. Об этом сообщило издание The Rakyat Post.

Жертвой преступления стала гражданка Филиппин, работавшая в Сингапуре уборщицей. Инцидент произошел, когда она находилась на выходном. Сначала в пустынном поле на нее напал турист, прибывший из Индии, и совершил насильственные действия сексуального характера.

Свидетелем этого ужаса стал 24-летний гражданин Малайзии, который находился неподалеку. Однако вместо того, чтобы вызвать полицию или защитить пострадавшую, мужчина подошел к ней с корыстными и преступными намерениями.

Когда филиппинка в состоянии шока выразила опасение, что могла забеременеть от первого нападавшего, свидетель сказал: «Не волнуйся, у меня есть презерватив». Женщина не успела ничего возразить, как злоумышленник изнасиловал ее повторно.

Молодой человек также залез в сумку пострадавшей и похитил оттуда 369 сингапурских долларов, что эквивалентно 22 тысячам рублей. После того как преступник скрылся, женщина сумела добраться до ближайшей гостиницы и вызвать сотрудников правоохранительных органов.

В медицинском учреждении, куда доставили пострадавшую, врачи выдали ей препараты экстренной контрацепции и назначили курс лекарств для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией. Все расходы на лечение покрыл работодатель женщины.

Полиции удалось выследить и задержать гражданина Малайзии спустя двое суток после обращения жертвы. Мужчину приговорили к восьми годам тюремного заключения. Кроме того, в качестве дополнительного наказания, предусмотренного местным законодательством, ему назначили шесть ударов тростью.

О судьбе первого нападавшего, туриста из Индии, подробных сведений в материалах дела не приводится.

