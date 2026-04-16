Стало плохо в прямом эфире: популярного стримера госпитализировали из-за передозировки

Ему стало плохо в компании знакомых.

Американский стример Брейден Питерс, известный под псевдонимом Clavicular, был экстренно госпитализирован из-за передозировки запрещенными веществами. Как сообщило издание The Hollywood Reporter, инцидент случился во время прямого эфира.

Молодой человек проводил время в баре вместе со своими приятелями. На кадрах, которые мгновенно разлетелись по социальным сетям, видно, как самочувствие Питерса резко ухудшилось. Перед тем как потерять сознание, он успел лишь произнести короткую фразу: «Боже мой», после чего перестал реагировать на окружающих и откинулся на спинку дивана.

Друзья блогера пытались привести его в чувство и задавали вопросы, однако Брейден находился в бессознательном состоянии. Спустя некоторое время онлайн-трансляция была прервана.

На место происшествия немедленно вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение. Врачам удалось провести необходимые реанимационные мероприятия и стабилизировать состояние пациента.

Позже сам Питерс вышел на связь с подписчиками в социальной сети X, подтвердив, что угроза его жизни миновала и он уже выписался из больницы после оказания помощи.

Ранее Clavicular уже оказывался в центре общественного внимания из-за опасного происшествия на дороге. Тогда в ходе прямого эфира стример, находясь за рулем автомобиля, сбил пешехода.

