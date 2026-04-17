Опасная привычка: почему нельзя чистить зубы сразу после сладкого

Стоматологическая гигиена требует правильного тайминга для сохранения здоровья эмали.

Чистить зубы непосредственно после употребления в пищу сладостей категорически не рекомендуется во избежание повреждения эмали. Об этом сообщило издание Deia со ссылкой на заявление стоматолога Андреса Рамиреса.

По словам специалиста, сахар, попадая в ротовую полость, практически мгновенно трансформируется в агрессивную кислотную среду. Врач предупредил, что стандартная гигиеническая процедура в такие моменты может принести больше вреда, чем пользы.

«Если вы почистите зубы и потрете их кислотой, то это может привести к деминерализации эмали», — сказал стоматолог.

Чтобы минимизировать риски, Рамирес советует подождать не менее 30 минут, прежде чем браться за зубную щетку после десерта.

Помимо соблюдения временного интервала, эксперт дал важную рекомендацию относительно самого процесса употребления кондитерских изделий.

Специалист настаивает на том, что лакомства лучше съедать за один раз, а не растягивать удовольствие, употребляя их небольшими порциями каждые 15 минут.

Такой подход позволяет существенно сократить общую продолжительность негативного воздействия кислоты на твердые ткани зуба.

