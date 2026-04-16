Трагический финал: участница реалити о похудении не дожила до операции

Участница реалити-шоу о похудении Долли Мартинез не дожила до операции

Героиня популярного телешоу скончалась в возрасте 30 лет из-за критических осложнений.

Участница десятого сезона известного американского телешоу о похудении Долли Мартинез умерла 15 апреля 2026 года в больнице после неудачной попытки сбросить вес для операции. Об этом сообщили родственники героини проекта в социальных сетях.

Причиной смерти женщины стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне экстремального ожирения и сопутствующих патологий. Несмотря на усилия медиков и участие в телевизионном эксперименте, организм пациентки не выдержал колоссальной нагрузки. Когда Долли только пришла на шоу, ее вес составлял 268 килограммов.

Девушка жаловалась, что практически утратила способность к самостоятельному передвижению. В рамках программы она призналась в глубокой пищевой зависимости, которую врачи классифицировали как серьезное психическое расстройство.

За несколько месяцев под наблюдением экспертов Мартинез удалось избавиться лишь от 18 килограммов, хотя для безопасного проведения операции ей требовалось похудеть минимум до 200.

Из-за отсутствия значимого прогресса и риска для сердечно-сосудистой системы врачи отказали ей в хирургическом уменьшении желудка. После этого состояние Долли резко ухудшилось из-за сильного стресса. У нее обнаружили скопление жидкости в легких и серьезные нарушения в работе сердца.

Пациентку экстренно госпитализировали, ввели в искусственную кому и подключили к системе ИВЛ, однако спасти ее не удалось. Семья погибшей выразила скорбь в социальных сетях.

«С глубокой скорбью сообщаю о том, что не стало моей прекрасной сестры Долли. Она была светлым человеком и могла озарять любую комнату своим смехом, добротой и любовью», — заявили родственники.

Тем временем поклонники шоу обрушились с критикой на сестру Долли, Линдси, обвиняя ее в недостаточном внимании к здоровью родственницы.

