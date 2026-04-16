ФСБ задержала в Крыму двух диверсантов, готовивших теракты по заданию Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Злоумышленники получили из тайника взрывчатку на основе гексогена и наметили четыре цели для атак.

Сотрудники силовых структур пресекли противоправную деятельность двух жителей Крымского полуострова, которые планировали совершить серию подрывов по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Как установило расследование, еще летом 2024 года один из задержанных через интернет связался с представителем украинских спецслужб. Мужчина добровольно согласился работать против России, а затем уговорил своего знакомого, придерживавшегося антироссийских взглядов, присоединиться к подготовке преступления.

Фигуранты вошли в террористическое сообщество и выполняли указания зарубежных кураторов. Из заранее оборудованных схронов они извлекли самодельное взрывное устройство на базе гексогена, а также электродетонатор.

Диверсанты наметили четыре объекта для атак.

Они проводили разведку местности: искали скрытые подходы, оценивали уязвимые места и рассчитывали точки закладки взрывчатки, чтобы остаться незамеченными для случайных свидетелей.

Реализовать преступные замыслы помешали оперативники ФСБ, которые задержали сообщников до того, как те приступили к активной фазе. В настоящий момент с задержанными проводятся следственные мероприятия.

До этого ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом уже задерживали семь человек по подозрению в поджогах инфраструктурных объектов в различных регионах России.

Операции прошли в Башкортостане, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях. Среди задержанных оказались двое иностранных граждан 2006 года рождения и пятеро россиян 1994–2010 годов рождения.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании ФСБ организаторов крупнейшей площадки для ухода от налогов.

