Россиян могут лишить недвижимости в Финляндии

Фото: www.globallookpress.com/Silwen Randebrock

В последние годы правила приобретения имущества для россиян в стране постепенно ужесточались.

Финские власти рассматривают возможность пересмотра совершенных сделок с недвижимостью, заключенных гражданами России. Об этом сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Дипломат напомнил, что в последние годы правила приобретения недвижимости для россиян в стране постепенно ужесточались. При этом в 2025 году такие сделки были полностью запрещены под предлогом национальной безопасности. Посол отметил, что в данный момент Хельсинки обсуждают возможность распространить ограничения и на оформленные сделки.

Кузнецов обратил внимание, что подобные меры носят дискриминационный характер и противоречат нормам международного права, поскольку вводятся по признаку гражданства. Он указал, что окончательное решение пока не принято, соответствующего закона нет, однако вероятность его появления сохраняется.

Посол добавил, что российская сторона готова оказывать поддержку гражданам в случае введения подобных ограничений.

До этого сообщалось, что министерство обороны Финляндии начало изучать возможность вмешательства в сделки с недвижимостью, совершенные россиянами за последние два десятилетия. Кроме того, правительство страны внесло в парламент законопроект, направленный на ограничение покупки жилья гражданами России.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала подобные инициативы финских властей как «охоту на ведьм».

