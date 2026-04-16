Застрявшего на горе сотрудника метеостанции «Сулак» спасли вертолетом

Мужчина провел 18 дней в снежном плену.

Сотрудник метеостанции «Сулак-Высокогорная», оказавшийся заблокированным в горах из-за снежных заносов, эвакуирован вертолетом и доставлен в ближайшее село. Об этом сообщил сам пострадавший в телефонном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Мужчина по имени Ахмед рассказал, что провел на отрезанной от мира станции 18 дней. Продукты у него еще оставались, но добраться до них мешала опасность.

«Нет, еда была, на неделю где-то еда была. Но у нас продукты в старом доме, оно построено 1930 года, и на этом здании много снега, поэтому это здание могло бы провалиться, поэтому запретили туда заходить. А так где-то на неделю еда еще была», — пояснил он.

На вопрос, как именно прошла спасательная операция, Ахмед ответил кратко.

«Вертолет приехал, спасли», — рассказал он.

Связь с внешним миром, по его словам, наладил начальник метеостанции, который и сообщил о бедственном положении.

Добавим, что метеостанция «Сулак-Высокогорная» расположена в труднодоступной местности. В этом году выпало аномально много снега, что сделало невозможным выезд на автомобиле и даже передвижение пешком. Старое здание, где хранились припасы, находилось под угрозой обрушения из-за тяжести снежной шапки, поэтому заходить туда запретили.

