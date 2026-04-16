Спасают от цирроза и жировой болезни: раскрыты полезные свойства томатов

Добавки на основе этого овоща способны значительно улучшить состояние здоровья.

Добавки на основе томатов способны значительно улучшить состояние пациентов, страдающих от жировой болезни печени, связанной с нарушением обмена веществ (MASLD). Научная работа опубликована в Journal of Translational Medicine (JTM).

Согласно результатам исследования, природные компоненты этого овоща активно влияют на биологические механизмы, провоцирующие развитие патологии.

Группа ученых провела серию экспериментов с использованием человеческих клеток печени, чтобы детально изучить воздействие томатного экстракта, насыщенного антиоксидантами.

В ходе работы было установлено, что комплекс полезных веществ, содержащийся в овоще, способствует снижению объема липидов, в частности триглицеридов и эфиров холестерина, которые имеют свойство накапливаться в тканях органа при MASLD. Специалисты выяснили, что регулярное поступление этих веществ подавляет активность вредных молекул, ответственных за прогрессирование заболевания.

Исследователи обратили внимание на блокировку специфических белков, которые провоцируют клеточную гибель, воспалительные реакции и развитие фиброза. Последний фактор считается критическим, так как именно он зачастую становится предвестником таких тяжелых последствий, как цирроз или онкологические заболевания печени.

Ученые доказали, что томаты обладают не только метаболическим, но и выраженным противовоспалительным эффектом, предотвращая необратимые повреждения тканей. Также авторы научной работы подчеркнули, что терапевтический успех обеспечивается не каким-то одним элементом, а уникальной природной комбинацией ликопина, антиоксидантов и полифенолов.

Взаимодействуя друг с другом, эти компоненты работают гораздо эффективнее, чем изолированные препараты. По мнению экспертов, подобные натуральные добавки могут стать отличным подспорьем для тех, кто придерживается здорового рациона, например, средиземноморской диеты.

Тем не менее, ученые указали на необходимость проведения дополнительных клинических испытаний с участием людей для окончательного подтверждения полученных данных.

