Генетическая лотерея: как продолжительность жизни зависит от наследственности

Внешние факторы имеют большее влияние, но не всегда являются решающими.

Вклад наследственности в продолжительность человеческой жизни может составлять более 50%. Это существенно выше предыдущих научных оценок. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Эксперты Научного института Вейцмана применили современные методы математического моделирования для более точного анализа биологических данных, собранных в ходе многолетних наблюдений за жителями Скандинавии.

Специалисты подчеркивают, что ранее значимость генетического фактора занижалась. До этого ученые определяли его влияние в диапазоне от 10 до 25%.

Ошибочность прежних выводов объясняется тем, что в расчетах не разделялись естественные процессы увядания организма и внешние причины смерти, такие как травмы на производстве, дорожные аварии или инфекционные заболевания.

В новом проекте исследователи изучили истории жизни близнецов, которые воспитывались в разных социальных условиях. Это позволило четко отграничить влияние среды от врожденных особенностей.

В результате выяснилось, что при исключении случайных факторов наследуемость долголетия возрастает до 55%.

Интересной деталью работы стало различие в генетическом влиянии в зависимости от конкретных патологий. Например, предрасположенность к развитию деменции у людей старше 80 лет продиктована генами на 70%. В то время как риск возникновения онкологических заболеваний зависит от них в гораздо меньшей степени.

Несмотря на фундаментальную роль ДНК, ученые напомнили, что оставшаяся половина жизненного срока все равно определяется внешними обстоятельствами. К ним относятся качество медицинского обслуживания, индивидуальный образ жизни, привычки и случайные биологические сбои, происходящие в клетках на протяжении многих десятилетий.

Полученные данные призваны помочь науке в поиске конкретных участков генома, отвечающих за замедление старения.

