Ловись, рыбка: мошенники находят жертв по старым объявлениям на сайтах

В МВД рассказали как мошенники находят жертв по старым объявлениям на сайтах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Злоумышленники притворяются покупателями.

Аферисты находят на досках бесплатных объявлений давние публикации, где еще сохранился номер телефона автора, и связываются с владельцем под видом реальных покупателей. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему как обычные покупатели. Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально или закрыто», — говорится в сообщении ведомства.

Но на этом диалог не заканчивается. Злоумышленники присылают ссылку и уверяют, что объявление почему-то до сих пор висит в сети. Ссылка ведет на поддельную страницу — точную копию популярной площадки, где жертве предлагают авторизоваться, чтобы якобы проверить информацию или удалить публикацию.

Правоохранители подчеркивают: именно желание разобраться в ситуации и обычный разговор по объявлению, которое человек действительно когда-то размещал, становятся главным крючком на первом этапе обмана.

«Дальше сценарий может развиваться по-разному: похищение учетных данных, получение доступа к аккаунтам, или новый этап давления с участием лжесотрудников госорганов и правоохранительных структур», — заключили в управлении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.