Едва не утонул: в Северной Осетии спасли медвежонка-сироту
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Сухов; 5-tv.ru
Медвежонка-сироту спасли в Северной Осетии. Его нашел у себя на участке житель Владикавказа. Когда понял, что медведица за ним не вернется, обратился к волонтерам. Однако детеныш успел убежать в лес, где едва не утонул в реке.
Позже выяснилось, что найденный медвежонок — девочка, которой всего три месяца. Ее назвали Дынькой и перевезли в подмосковный зоопарк. Сейчас она проходит реабилитацию и восстанавливается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинской области спасли медведя Степана, за судьбой которого следила вся страна. Несколько лет назад хищника со сломанными ребрами и пробитой головой спас Александр Пермяков, который выхаживал его и даже выгуливал по улицам Троицка на поводке. В 2022 году Александр ушел на СВО, а в прошлом году его признали без вести пропавшим.
Содержание медведя легло на плечи супруги Алены. С едой помогали соседи, но сил и денег не осталось. Волонтеры «Народного фронта» организовали спасательную операцию вместе с сотрудниками Челябинского зоопарка. Степан сам перешел в клетку для перевозки, его не пришлось обездвиживать препаратами.
