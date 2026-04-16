Финансовая пирамида с «сектантскими методами»: как RC Group оставила людей с долгами

© РИА Новости/Илья Питалев

IT-компания обещала прибыль. На деле тысячи пострадавших лишь брали огромные кредиты.

Громкий финансовый скандал разгорается в Петербурге. После большого расследования «Известий» в офисе IT-компании RC Group прошли обыски. Поводом в том числе послужили жалобы более сотни инвесторов, которые обвиняют фирму в мошенничестве. Людям предлагали разбогатеть на продаже IT-приложений, но на деле оставляли с кредитами.

Сейчас компания находится на пороге банкротства, но генеральный директор от комментариев отказывается. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров — о том, что известно к этой минуте.

Внимание к деятельности этой компании наш канал обратил одним из первых. Екатеринбург. Съемочная группа «Известий» в офисе RC Group, где нам предлагают купить франшизу и «сказочно разбогатеть» на продаже IT-приложений.

«Сетевая IT-компания. Сразу говорю, надо будет работать. Работать надо будет много. Делать какие-то покупки, экономить на этом. Кэшбек зарабатывать», — объясняют менеджеры.

Это уже Владимир, где нас сразу готовы были взять в бизнес-партнеры. Надо только заплатить.

«Вы покупаете оптом тысячу ссылок. 900 тысяч рублей при распространении продукта. Дальше вы получаете 3% от экономии клиента, и так до 16-го поколения», — рассказывают в компании.

Так представители RC Group вербуют новых клиентов. Те по цепочке приводят очередных вкладчиков.

«И у нас франшиза Gold с первой встречи!» — объявляют менеджеры.

«Это такой, „бизнес“, который предполагает сбор средств и доступ к программам кэшбека, и так далее. Это все говорит о том, что у компании деятельность схожа с классической финансовой пирамидой», — пояснил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

Стоимость франшизы — от 20 до 450 тысяч рублей. Клиентам обещают быстро отбить вложения и выйти в плюс.

«Горы золота, горы счастья, горы веселья, классная компания, классные тусовки. А в итоге ты отдаешь 350 тысяч и такой — а где я? Работа заключается в том, чтобы приманить еще твоих друзей», — рассказывает пострадавшая Карина Гулевская.

150 компаний и 760 тысяч клиентов. Судя по информации на сайте, дела у RC Group шли неплохо. Пока те, кто вложился и ничего не заработал, не пошли в полицию. Выяснилось, что пострадавших — тысячи. Компания зарабатывала на том, что продавала право торговать платным подключением к их кэшбек-сервису. Все это называли франшизой. И даже если денег на первоначальный взнос нет — оформят кредит.

«Где-то пять человек, начинают мой телефон брать. Ну, потому что я же не знаю, как кредитки эти, кредиты смотреть. Ну, они так давали телефон: нажимай туда, нажимай сюда», — рассказывает пострадавшая Юлия.

«Подростки открывают тут же телефоны. И просто за них заполняют все анкеты. И берут кредиты», — рассказала родственница пострадавшей Ирина.

Уже в этом году в отношении компании возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве. В Татарстане заявления на RC Group написали сразу больше 150 человек.

«Мне был навязан кредит и перевод физическому лицу 100 тысяч рублей. Они были мною оплачены, но никакой выгоды от этого не получил. Да вообще, узнав про RC Group подробнее информацию, я понял, что это финансовая пирамида с сектантскими методами», — рассказал пострадавший Михаил Каряпинов.

Сейчас в системе «СПАРК» среди факторов риска на странице компании названы растущая задолженность по налогам, а также иск о банкротстве со стороны ФНС. По нашей информации, в офисе компании прошли обыски по новому делу. Якобы фирма уже долгое время не выплачивала зарплаты. Заявление на предпринимательницу Марию Михайлову и других менеджеров компании написали ее бывшие сотрудники. Коллега Михайловой в разговоре с нами отказался комментировать ситуацию.

«Я не даю комментариев никаких», — заявил директор по качеству и запуску новых проектов RC Group Дмитрий Лазаров.

Так или иначе, но все говорит о том, что компания трещит по швам и разваливается. Вопрос: сколько еще пострадавших от действий компании появятся в уголовном деле, которое, вероятно, не последнее.

