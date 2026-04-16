При этом использовать часть других энергоносителей Риму запретил Брюссель.

Пока большинство стран Европы тратят огромные суммы на киевский режим, вице-премьер Италии призвал их обратить внимание на внутренние проблемы. Он прямо указал, что введенные против нашей страны санкции не работают и бьют по самой Европе. А без российских энергоносителей Италии вообще не выжить.

«Чем скорее закончится конфликт между Россией и Украиной, тем лучше для всех. С 1 января следующего года мы не сможем обойтись без сжиженного газа из России», — заявил заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини также объяснил, что без газа итальянцам придется топить дома дровами, но дело в том, что Брюссель запретил и это. Руководство ЕС объясняет такой шаг заботой об окружающей среде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Италии Джорджию Мелони в интервью газете Corriere della Sera. Конфликт возник после того, как Трамп ранее высказался о папе римском Льве XIV, заявив, что ему не нужен понтифик, выступающий против его политики, и утверждая, что без его президентства Лев XIV не занял бы пост в Ватикане.

Мелони назвала такие заявления неприемлемыми. В ответ Трамп выразил недовольство ее позицией по НАТО и вопросам энергетического сотрудничества, а также тем, что она недостаточно поддерживает США в ряде международных вопросов, включая войну с Ираном. Он отметил, что рассчитывал на другую линию поведения, но теперь считает, что Мелони изменилась, и выразил разочарование.

