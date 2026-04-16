Новый удар: после сильнейшего за столетия наводнения на Дагестан обрушились снегопады

Из снежного плена вызволяют людей, села и животных. Из-за оползней здания буквально разрывает на части.

Возвращаемся к ситуации в Дагестане. Стихия атакует сразу несколько районов республики, причем по-разному. Где-то сходят лавины и не утихает метель, в других местах — только ушла большая вода. И теперь оползни уничтожают целые села. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов передает из зоны бедствия.

В Дагестане сходят мощные лавины. Обваливаются дороги и мосты. Оползни разрушают дома горцев. После сильнейшего за столетие наводнения — новый удар. В горах небывалый снегопад.

Вертолет МЧС подлетает к самой высокогорной метеостанции России. Вот, стоит и ждет помощи синоптик. Уже больше двух недель он здесь один.

Отрезаны и целые аулы. Вот накануне горцы сами провели спасательную операцию — из снежного плена вывели табун. Доставили еду, одежду и топливо. Исхудавшие лошади идут с трудом. Сугробы такие, что животные проваливаются.

На границе с Грузией жители аула Цумилюх вот так лопатами расчищают дорогу. Лавина полностью перекрыла выезд из села.

А в Дахадаевском районе снег и дожди запустили другую катастрофу. Здесь земля сползает вниз. Еще вчера по этой дороге можно было проехать, а сегодня и не пройти.

Разрушительный оползень не останавливается. Постоянно слышен треск, здания разрывает на части. Почва продолжает двигаться прямо сейчас. Трещины увеличиваются. Склон может обрушиться в любой момент. Людей срочно эвакуируют.

«В общем и целом, затронуты 80 домов. Из них 16 разрушены полностью. Но процесс продолжается. Мы не можем сказать, что это будет 16, 15, 20, 30. Мы не знаем, но процесс продолжается. Это непредсказуемый процесс», — сообщил глава Дахадаевского района Магомед Абдулкадиров.

Люди здесь бессильны. Они стоят и смотрят, как их дома уходят под землю.

«Просто смотришь и не можешь ни волноваться, ни печалиться. Я не могу. Просто я смотрю. Очень больно вот здесь. Очень больно. И ничего не могу сделать», — говорит жительница села Уркарах Хадижат Халикова.

Вот так рухнула стена дома Ашуры Ибрагимовой. Она жила вместе с племянниками, их женами и детьми. Как это обычно на Кавказе бывает — под одной крышей десять человек.

«Четыре семьи у нас вот в этом доме жили. Уже ничего нету. Дом разрушился. Некуда идти», — рассказывает жительница села Уркарах Ашура Ибрагимова.

Эвакуированы более 200 человек. Все разместились у родственников. Люди пытаются спасти хоть что-то — выносят технику, мебель и вещи.

В эти минуты идет эвакуация жильцов домов, которые находятся на вершине той горы. Только что появилась опасность обрушения всего этого склона.

Асият Омарова с мужем, свекровью и тремя детьми пока живет у родственников. Их приютили на время, проблему с жильем надо решать срочно.

«Мы оказались без дома, оказались без жилья. У нас большой дом, две семьи там жили, 11 человек. Вот временно мы заселились у родственницы. Здесь тоже долго жить не сможешь», — говорит пострадавшая жительница села Уркарах Асият Омарова.

В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Оползень продолжает движение. И даже специалисты пока не могут точно оценить масштаб разрушений. Ситуация сложная. И в ближайшие дни она может ухудшиться — синоптики снова прогнозируют сильные дожди.

