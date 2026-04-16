«Мы сожалеем»: Песков высказался о решении Молдавии выйти из СНГ

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Эта страна входила в состав содружества с 1994 года.

В Кремле сожалеют о решении Молдавии покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем», — отметил он.

Официальная процедура выхода этого государства из состава СНГ завершится в апреле 2027 года.

Содружество было образовано после распада Советского Союза в декабре 1991 года. Молдавия вошла в его состав последней. Кишинев ратифицировал соглашение о создании СНГ 8 апреля 1994 года. До этого данное государство являлось ассоциативным членом организации.

На 2026 год в состав содружества, кроме Молдавии, входят еще восемь государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Туркменистан является ассоциативным членом. Какое-то время в состав СНГ входили Украина и Грузия, но они покинули содружество.

