«Мы сожалеем»: Песков высказался о решении Молдавии выйти из СНГ
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Эта страна входила в состав содружества с 1994 года.
В Кремле сожалеют о решении Молдавии покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы сожалеем», — отметил он.
Официальная процедура выхода этого государства из состава СНГ завершится в апреле 2027 года.
Содружество было образовано после распада Советского Союза в декабре 1991 года. Молдавия вошла в его состав последней. Кишинев ратифицировал соглашение о создании СНГ 8 апреля 1994 года. До этого данное государство являлось ассоциативным членом организации.
На 2026 год в состав содружества, кроме Молдавии, входят еще восемь государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Туркменистан является ассоциативным членом. Какое-то время в состав СНГ входили Украина и Грузия, но они покинули содружество.
