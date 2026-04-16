Виноваты в пропаже Усольцевых? «Банда егерей» в сибирской тайге похищает людей

Стала ли пропавшая семья Усольцевых жертвами группы злоумышленников?

В Красноярском крае проверяют до 40 эпизодов исчезновения людей, которые могут быть связаны между собой. На бескрайних просторах сибирской тайги, где на сотни километров нет ни связи, ни камер, годами действовала группировка, которую в региональных СМИ уже окрестили «бандой егерей». Об этом сообщило MK.RU.

Трассы смерти: где пропадают люди

Речь идет об участках Енисейского тракта от Красноярска до Лесосибирска и Енисейска, дорогах Богучанского и Кежемского районов, трассах к Кодинску.

Это тысячи километров лесных коридоров, где связь пропадает внезапно, а на зовы о помощи никто не придет.

По данным региональных источников, сейчас проверяется от 30 до 40 эпизодов, которые ранее считались разрозненными случаями и не связывались в единую картину.

Если версия подтвердится, это станет одним из самых масштабных расследований подобного типа в истории региона.

Один почерк: как действовали предполагаемые преступники

Предполагаемая схема, по которой действовала группировка, пугает своей отлаженностью. Жертвами чаще всего становились одиночные водители, следовавшие по удаленным маршрутам с минимальным трафиком.

Вероятный сценарий выглядел так: на дороге появлялось препятствие или сигнал остановиться, машина снижала скорость. Контакт происходил быстро, после чего человек исчезал.

Картина повторялась из раза в раз: внезапное прекращение связи, обнаружение автомобиля на обочине или в стороне от трассы, закрытые двери, отсутствие следов ДТП или борьбы.

При этом сами машины находили в стороне от дороги, в салоне оставались документы и личные вещи, а человека — нет.

«Егеря»: почему такое название

В региональной среде и медиа за предполагаемой группой закрепилось неофициальное название — «банда егерей».

Речь не о подтвержденном статусе, а о характеристике: люди, которые ориентируются в тайге, знают лесные дороги, зимники и отводы от трасс, понимают, где нет связи и где можно действовать незаметно.

По версии следствия, они мастерски использовали особенности местности. Знание «слепых зон», где пропадает сигнал сотовой связи и отсутствуют камеры наблюдения, позволяло им останавливать автомобили под видом экстренных ситуаций, оставаясь незамеченными.

В ряде версий упоминается, что они могли маскироваться под сотрудников лесных или охотничьих служб — отсюда и название.

Потерянное время: почему дела не связывали

Долгое время инциденты проходили в сводках как разрозненные случаи — от пропажи без вести до добровольного ухода. Родственники и следствие теряли драгоценное время, отрабатывая версии, не связанные с криминалом.

Типичная ситуация: мужчина ехал вечером, около 17:30 сообщил, что выходит из зоны связи, после чего пропал. На следующий день родственники обращались в полицию, но изначально рассматривалась версия добровольного ухода, и поиски не сразу разворачивали в полном объеме.

Автомобиль находили через несколько дней на ответвлении от трассы, следов борьбы не было, человека — нет. К тому моменту время было упущено.

Лишь системный анализ данных позволил предположить, что за чередой трагедий стоит организованная группа.

Связь с делом Усольцевых

История семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, в этом контексте выглядит особенно тревожно.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью отправились в поход и исчезли.

Несмотря на беспрецедентный масштаб поисковой операции — более 1500 человек прочесывали тайгу — никаких следов семьи обнаружить не удалось.

По словам участников поисков, район проходили многократно, возвращаясь к одним и тем же точкам разными группами, но не нашли ни вещей, ни признаков пребывания людей.

Главный фактор — совпадение условий: удаленная территория, отсутствие связи, внезапное исчезновение без следов.

Официальной связи между этим делом и серией исчезновений на трассах не установлено. Однако при анализе подобных случаев именно такие истории неизбежно попадают в поле зрения как совпадающие по сценарию.

Что будет дальше

На сегодняшний день правоохранительные органы Красноярского края не раскрывают подробностей оперативной работы. Ситуация осложняется тем, что тайга — крайне труднодоступная среда, где поиск улик спустя время почти невозможен.

Пока следствие ведет кропотливую работу, водители на севере края продолжают пользоваться «правилом тишины». Они не останавливаются в местах, где пропадает сигнал, и по возможности ограничивают одиночные поездки в темное время суток на опасных участках.

