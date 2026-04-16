Друзья мальчика обратилась за помощью к родителям, которые вызвали экстренные службы.

В городе Ачинск неизвестный мужчина избил 13-летнего мальчика железной палкой. Об этом проинформировала пресс-служба МВД России по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему ачинцу», — говорится в сообщении ведомства.

В тот день, 14 апреля, пострадавший вместе с друзьями находился в подъезде многоквартирного дома. Там они встретили незнакомого мужчину, который решил прогнать ребят. Для этого он взял большую металлическую ложку для обуви и побежал за подростками. Догнав одного из них на крыльце подъезда, он начал его этой ложкой избивать.

«Когда прибежал мой ребенок и сообщил, что Артема убивает какой-то дяденька, я быстро собралась. Сообщили маме и побежали к мальчику. <…> Мы вызвали сразу с мамой, скорую помощь, полицию. Скорая помощь приехала, мальчика посадили в карету скорой помощи, осмотрели, поставили обезболивающие и сказали, что нужно ехать в приемный покой», — уточнила 5-tv.ru мама одного из друзей пострадавшего.

В больнице подростку оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

