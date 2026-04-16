Холостяки в опасности: почему женатые люди реже болеют раком

Некоторые виды онкологических заболеваний у не состоящих в браке пациентов фиксируются в пять раз чаще.

Люди, которые никогда не состоял в браке, значительно чаще сталкиваются с онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришли ученые Университета Майами, работа опубликована в журнале Cancer Research Communications (CRC).

Исследователи изучили более четырех миллионов случаев онкологических заболеваний в 12 штатах США за 2015–2022 годы. Оказалось, что среди никогда не состоявших в браке мужчин заболеваемость была на 68% выше, а среди женщин — на 85% выше по сравнению с теми, у кого есть или был супруг.

Не брак защищает, а образ жизни

Авторы работы подчеркнули: дело не в том, что семейное положение напрямую влияет на риск рака. Скорее, брак часто коррелирует с более здоровым поведением.

Люди в паре реже курят, меньше подвержены стрессу, регулярнее проходят медосмотры. Кроме того, наличие детей или забота о партнере может мотивировать внимательнее относиться к своему здоровью.

Возможен и обратный эффект: более здоровые люди изначально чаще вступают в брак.

«Это означает, что людям без партнера стоит особенно внимательно относиться к факторам риска, проходить скрининги и следить за здоровьем», — отметил клинический психолог Фрэнк Пенедо.

Самые заметные различия

Особенно яркая разница зафиксирована для некоторых типов опухолей. У неженатых мужчин риск рака анального канала оказался примерно в пять раз выше, а у незамужних женщин почти втрое чаще встречался рак шейки матки.

Оба заболевания связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Ученые предполагают, что наличие партнера может повышать вероятность своевременной диагностики и лечения.

При этом для видов рака, где хорошо налажены скрининговые программы (рак груди, простаты), разница в заболеваемости между одинокими и семейными оказалась значительно меньше.

Семейное положение — важный маркер риска

«Результаты указывают на то, что семейное положение может быть важным маркером риска рака на уровне популяции», — рассказал один из авторов работы Паулу Пиньейру.

При этом ученые напомнили: одиночество само по себе не является вредным состоянием. У него есть и свои плюсы — более широкий круг социальных контактов, больше возможностей для личного развития и самореализации.

Речь идет не о том, чтобы «обязательно жениться», а о том, что одиноким людям важно быть особенно внимательными к своему здоровью и не пренебрегать профилактикой.

