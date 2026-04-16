Зависит от суточной нормы: ученые выяснили, как кофе влияет на депрессию

JAD: две чашки кофе в день снижают риск стресса и депрессии

Влияние ароматного напитка на женщин и мужчин различается.

Ученые установили связь между объемом потребляемого кофеина и состоянием психики человека. Все зависит от суточной дозы. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Ученые проанализировали данные Британского биобанка о состоянии здоровья более 460 тысяч человек, за которыми наблюдали в среднем 13 лет. На старте исследования ни у кого из участников не было психических расстройств, однако за время наблюдений зафиксировали свыше 18 тысяч случаев нарушений настроения и стрессовых состояний.

Выяснилось, что наименьший риск таких проблем был у тех, кто выпивал две-три чашки кофе по 250 миллилитров ежедневно. Зависимость оказалась нелинейной: как отказ от кофе, так и его избыток ухудшали показатели психического здоровья. У любителей пяти и более чашек в день риск появления проблем с ментальным здоровьем возрастал.

По словам исследователей, кофеин способен временно поднимать настроение. Он блокирует аденозин — нейромедиатор, отвечающий за усталость, и стимулирует выработку дофамина, связанного с мотивацией и чувством удовольствия.

При этом ученые учли генетические различия и пришли к выводу, что скорость переработки кофеина в организме практически не влияет на результат. Также отмечено, что защитный эффект от умеренного потребления кофе был более заметен у мужчин, чем у женщин.

