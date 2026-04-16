Ничего, кроме маски: мужчина в течение месяца совершал кражи в обнаженном виде

NYP: мужчина в течение месяца совершал кражи в обнаженном виде

Фото: www.globallookpress.com/Blinkcatcher

Для поимки злоумышленника полиция развернула целую операцию.

В американском штате Вирджиния полиция задержала молодого человека,. Он в течение месяца пугал местных жителей, совершая налеты на частные домовладения в обнаженном виде. Об этом сообщило New York Post.

Злоумышленником оказался 21-летний мужчина, выбиравший в качестве целей элитную недвижимость. По данным следствия, подозреваемый выходил «на дело» практически без одежды. На нем были надеты только кроссовки и маска из синей ткани, скрывавшая лицо.

За время своей активности он успел незаконно проникнуть в несколько жилых построек и похитить оттуда ценное имущество. В ряде случаев довести преступный умысел до конца ему не удавалось из-за оказываемого сопротивления или систем сигнализации.

Поимка преступника превратилась в масштабную спецоперацию. Детективы организовали засаду и заметили подозреваемого в ранние утренние часы.

При попытке задержания мужчина попытался сбежать, перемахнув через забор и проникнув в случайный дом, чтобы спрятаться.

Однако полицейские задействовали современные технологии. За перемещениями беглеца следил беспилотник, а найти его точное местоположение внутри здания удалось благодаря тепловизионному оборудованию.

Когда наручники застегнулись на запястьях мужчины, свидетели задержания не скрывали эмоций. Местная жительница отметила, что соседи встретили известие об аресте аплодисментами и радостными возгласами.

В настоящее время задержанному предъявлен серьезный список обвинений, включающий несколько эпизодов краж со взломом, попытки хищения чужого имущества, а также непристойное обнажение в общественном месте.

Судебные органы приняли решение заключить его под стражу. Согласно постановлению судьи, мужчина будет находиться в тюрьме без возможности внесения залога до начала слушаний по делу.

Жители района выразили облегчение, так как долгое время пребывали в страхе из-за непредсказуемого поведения «голого домушника», державшего в напряжении всю общину штата.

