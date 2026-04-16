Бактерии в подарок: как совместная жизнь сближает микрофлору кишечника людей

Рацион питания здесь ни при чем.

Совместное проживание и тесное социальное взаимодействие с окружающими способны существенно изменять состав бактерий в кишечнике. Результаты исследования специалистов из Университета Восточной Англии опубликованы в журнале Molecular Ecology.

Международная группа ученых установила, что ключевым фактором в формировании похожего микробиома у супругов или соседей является именно факт физического общения и контактов, а не только идентичный рацион питания или схожий образ жизни в одном помещении.

Экспериментальная часть исследования проводилась на Сейшельских островах, где объектом наблюдения стали камышевки. Эти птицы живут в изолированных группах, что позволило детально изучить процесс передачи микробов между особями с разными социальными ролями.

«Чем чаще особи взаимодействуют, тем больше сходство их микробиома», — отметили авторы исследования.

По версии ученых, через прикосновения и совместную деятельность активнее всего передаются анаэробные бактерии. Эти микроорганизмы крайне чувствительны к кислороду и не могут долго выживать во внешней среде, поэтому им необходим прямой перенос от одного живого носителя к другому.

Результаты данной научной работы позволяют по-новому взглянуть на процессы обмена микрофлорой между людьми в повседневности.

Эксперты подчеркнули, что передача бактерий происходит во время обычных домашних дел, таких как приготовление еды или случайные тактильные контакты.

Ученые обратили внимание на то, что подобный обмен может быть весьма полезным для организма. Поскольку анаэробные микробы играют важнейшую роль в поддержании иммунитета, качественном пищеварении и правильном обмене веществ. Их получение от здоровых сожителей способствует укреплению общей сопротивляемости болезням.

В перспективе полученные данные планируют использовать для разработки новых методов профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

