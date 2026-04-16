Подозреваемая в мошенничестве компания RC Group подала заявление на банкротство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У фирмы также есть растущий долг перед налоговой службой.

IT- компания RC Group, которую подозревают в создании финансовой пирамиды и сектантстве, пытается добиться признания в банкротстве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Компания RC Group в сентябре 2025 года подала заявление в суд о признании себя банкротом. Однако финансовые показатели за 2024 год показывают положительную динамику. Их прибыль составила 27 миллионов рублей.

При этом у фирмы есть растущая задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Из-за этого ведомство подало на RC Group иск в суд.

В Санкт-Петербургском офисе компании сотрудники правоохранительных органов провели обыск. По нескольким счетам компании приостановлены операции. Генеральный директор фирмы от комментариев воздержался.

RC Group заподозрили в мошенничестве в марте 2026 года. Хотя многие клиенты компании уже не первый год жаловались на то, что вложили в нее деньги, но так и не получили обещанной прибыли.

По данным пострадавших от действий фирмы, ее сотрудники заманивали новых клиентов. Они, в свою очередь, должны были оплатить тариф. Ради этого некоторые даже брали кредиты на сумму до 100 тысяч рублей. Однако выгоды так и не получали и оставались лишь с долгами.

Против фирмы было возбуждено уголовное дело.

RC Group была основана в 2020 году. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге, а дистрибьюторские точки — в разных уголках страны. Компания позиционировала себя как разработчик высокотехнологичных решений для бизнеса и развитие экосистемы лояльности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.