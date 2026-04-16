Сестра главы OpenAI Сэма Альтмана обвинила его в сексуальном насилии

Он пытается добиться исключения из иска требования о штрафе.

Младшая сестра основателя OpenAI Сэма Альтмана подала иск, в котором обвинила его в сексуальном насилии. Об этом сообщает Reuters.

Детали обвинений

Энни Альтман обвиняет брата в неоднократных изнасилованиях и сексуальных надругательствах в период с 1997 по 2006 год.

По ее словам, насилие началось, когда ей было три года, а Сэму — 12. Последние эпизоды принуждения произошли, когда мужчине исполнился 21 год.

Иск был подан в федеральный суд Сент-Луиса, штат Миссури, в январе 2025 года.

Семья Альтманов отрицает обвинения и заявляет, что у Энни есть проблемы с психическим здоровьем, а ее обращение в суд — попытка вымогательства. Мотивом называют то, что Сэм отказал ей в финансовой поддержке.

Позиция Сэма Альтмана

Глава OpenAI полностью отрицает свою вину.

В середине апреля его адвокаты подали ходатайство об исключении из иска требований о штрафных выплатах. Защита аргументирует это тем, что закон штата Миссури о сексуальном насилии над детьми не предусматривает таких санкций.

Кроме того, юристы настаивают, что штрафные выплаты не могут применяться к действиям, которые Альтман якобы совершал в детстве.

Сам Альтман подал встречный иск против сестры о клевете, требуя символическую компенсацию в один доллар. Он заявил, что не хочет причинять ей финансовый вред. Рассмотрение дела продолжается.

