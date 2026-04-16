Минздрав дополнил условия и порядок формирования больничных листов

Минздрав РФ: Больничные теперь могут оформлять самозанятые и мамы в декрете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Нововведения коснутся, в том числе, самозанятых и родителей в декретном отпуске, у которых есть подработки.

Министерство здравоохранения России утвердило новые правила оформления и выдачи листов временной нетрудоспособности, то есть больничных. Соответствующий ведомственный приказ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов 15 апреля.

Согласно внесенным корректировкам, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком родители будут защищены от риска потерять страховые выплаты. Они смогут получать пособие, даже если в этот период будут работать в другой организации. Мамы и папы смогут совмещать декрет с подработками и соглашаться на дополнительную занятость с уверенностью, что в случае болезни получат компенсацию.

Также теперь получать листок нетрудоспособности теперь смогут и самозанятые граждане страны. В порядок формирования больничных внесен соответствующий абзац, касающийся россиян, которые платят налог на профессиональный доход, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию.

