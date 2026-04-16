В России ввели нормативы по внедрению ИИ в работу ведомств

При этом такая практика несет в себе не только достижения, но и серьезные риски.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) по внедрению искусственного интеллекта для ведомств и подведомственных организаций ввели в правительстве России. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Известно, что в России подобный процесс происходит впервые и затрагивает 20 органов исполнительной власти. Так, с помощью нейросети к концу этого года в подведомственных Минздраву РФ заведениях должно обрабатываться 50 процентов исследований маммографии, 25 — рентгеновских снимков грудной клетки и 25 — исследований компьютерной томографии.

Говоря о КПЭ для Минпромторга, в аппарате заявили, что почти 18% машиностроительных заводов России должны быть оснащены системами компьютерного зрения, а более пяти процентов предприятий — технологиями интеллектуальной поддержки принятия решений.

«ИИ-технологии в сфере здравоохранения помогают врачам быстрее анализировать результаты обследований, ускоряя оказание помощи пациентам. Внедрение ИИ-решений на транспорте позволяет оптимизировать потоки и повышать безопасность движения», — подчеркнули в аппарате.

Портал отмечает, что введение показателей позволит оценить масштаб проникновения технологий. По словам специалиста «Университета 2035» Ярослава Селиверстова, с появлением КПЭ должны улучшиться доступность и качество услуг для россиян.

При этом "Известия" допускают и риски — ведомства могут ограничиться показом успешных пилотных проектов без серьезного внедрения технологий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать технологии искусственного интеллекта. По его словам, от работы в этом направлении зависит существование России.

