В Госдуме назвали общее число нерабочих дней в 2026 году

Помимо праздников и выходных россиянам положен отпуск — при официальном трудоустройстве он составляет 28 дней.

Помимо отпусков в 2026 году работающих граждан РФ ждут 118 дней отдыха. Об этом журналистам ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от партии «Единая Россия» Светлана Бессараб.

Как отметила депутат, Трудовой кодекс предполагает 14 нерабочих дней, приходящихся на праздники, но общее количество выходных варьируется год от года.

«В 2026 году работающие россияне будут отдыхать 118 дней, а в 2027 году — 116 календарных дней при 249 рабочих», — сообщила она.

По словам Светланы Бессараб, к официальным выходным также добавляется ежегодный оплачиваемый отпуск, который при нормальных условиях труда составляет 28 календарных дней. При этом общее число дней в каждом году меняется незначительно.

Исходя из сказанного выше, заключила депутат, в 2026 году трудоустроенные жители страны проведут на своих рабочих местах около 60% от общего числа дней. На отдых им будут отведены оставшиеся 40%.

В прошлом году в связи с праздниками россияне отработали одну шестидневную неделю — с 27 октября по 1 ноября. В 2024-м таких было три — с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября, а также с 23 по 28 декабря. В текущем году важные даты распределились так, что рабочих шестидневных недель не будет вообще.

Ближайший перерыв на службе граждане РФ сделают в честь Дня весны и труда. Традиционно майские праздники семьи проводят за городом или на природе.

