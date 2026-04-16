В России штрафы за выброшенных животных могут вырасти в 10 раз
В России хотят ужесточить наказание за выброшенных животных! По информации «Известий», штрафы могут повысить в десять раз. Для граждан это будет 30 тысяч рублей, а для юрлиц - 300 тысяч.
По закону владельцы должны передать питомца в приют, если хотят от него отказаться. Но нередко люди просто выбрасывают животных на улицу. Тем не менее, эксперты сомневаются в эффективности одних лишь штрафов.
Установить хозяина и привлечь его к ответственности без обязательного чипирования животных почти невозможно.
